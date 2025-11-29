SPECTACLE BULLE DE NOËL Lodève

SPECTACLE BULLE DE NOËL

SPECTACLE BULLES DE NOËL

Spectacle féerique de bulles de savon, magie et jonglerie moderne, proposé par les Magiciens des bulles.

19h ouverture 19h30 spectacle. Durée 1h. Tout public. Prix libre.

Retrouvez le programme complet sur https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

English :

CHRISTMAS BUBBLES SHOW

An enchanting show featuring soap bubbles, magic and modern juggling, presented by Les Magiciens des bulles.

7pm opening 7.30pm show. Duration 1h. All audiences. Free admission.

Full program at https://lodeve.fr/noel-a-lodeve-2025/

