Ciré-d’Aunis

Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte

Ciré-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre du festival Renc’art à ta porte 2026, le Collectif Mixeratum vous invite à une expérience immersive à Ciré d’Aunis !

Sur réservation. Prix libre et conscient.

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Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 76 29 08 mixeratumergosum@gmail.com

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English :

As part of the Renc?art à ta porte 2026 festival, the Collectif Mixeratum invites you to an immersive experience in Ciré d’Aunis!

Reservations required. Free admission.

L’événement Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte Ciré-d’Aunis a été mis à jour le 2026-05-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin