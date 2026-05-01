Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte Ciré-d’Aunis
Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte Ciré-d’Aunis mercredi 13 mai 2026.
Ciré-d’Aunis
Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte
Ciré-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre du festival Renc’art à ta porte 2026, le Collectif Mixeratum vous invite à une expérience immersive à Ciré d’Aunis !
Sur réservation. Prix libre et conscient.
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Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 76 29 08 mixeratumergosum@gmail.com
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English :
As part of the Renc?art à ta porte 2026 festival, the Collectif Mixeratum invites you to an immersive experience in Ciré d’Aunis!
Reservations required. Free admission.
L’événement Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte Ciré-d’Aunis a été mis à jour le 2026-05-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin