Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte Vouharte
Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte Vouharte vendredi 15 mai 2026.
Vouharte
Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte
Vouharte Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 21:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Dans le cadre du festival Renc’art à ta porte 2026, le Collectif Mixeratum vous invite à une expérience immersive à Vouharte !
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Vouharte 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 76 29 08 mixeratumergosum@gmail.com
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English :
As part of the Renc?art à ta porte 2026 festival, the Collectif Mixeratum invites you to an immersive experience in Vouharte!
L’événement Spectacle Bulle de Salon Festival Renc’art à ta porte Vouharte a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente