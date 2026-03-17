Spectacle Bullôsphères Quais de l’Aumance Hérisson

Spectacle Bullôsphères

Quais de l’Aumance Espace Hélène et Jacques Gaulme Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le Social Club est très heureux d’organiser la venue de ce spectacle pour petits et grands ! Un spectacle poétique et visuel, où les spectateurs garderont longtemps le souvenir de ces bulles éphémères.

Un spectacle accessible à tous. Buvette sur place.

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Quais de l’Aumance Espace Hélène et Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr

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English :

The Social Club is delighted to host this show for young and old alike! A poetic and visual show, where spectators will long remember these ephemeral bubbles.

A show accessible to all. Refreshments on site.

L’événement Spectacle Bullôsphères Hérisson a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme