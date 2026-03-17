Spectacle Bullôsphères Quais de l’Aumance Hérisson
Spectacle Bullôsphères Quais de l’Aumance Hérisson dimanche 19 avril 2026.
Spectacle Bullôsphères
Quais de l’Aumance Espace Hélène et Jacques Gaulme Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Le Social Club est très heureux d’organiser la venue de ce spectacle pour petits et grands ! Un spectacle poétique et visuel, où les spectateurs garderont longtemps le souvenir de ces bulles éphémères.
Un spectacle accessible à tous. Buvette sur place.
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Quais de l’Aumance Espace Hélène et Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr
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English :
The Social Club is delighted to host this show for young and old alike! A poetic and visual show, where spectators will long remember these ephemeral bubbles.
A show accessible to all. Refreshments on site.
L’événement Spectacle Bullôsphères Hérisson a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme