Spectacle Burlesk Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Burlesk

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Quand humour et fantaisies font un mélange des plus euphorisants ! Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois Demoiselles dynamitent les codes du cabaret burlesque et vous embarquent dans un tourbillon de joie et de générosité.

Une ode à la liberté, drôle et touchante, qui célèbre la femme sous toutes ses formes. Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçus laissez-vous étourdir par ce spectacle insolite à la bonne humeur contagieuse !



Coup de cœur de la Provence au Festival Off d’Avignon depuis 2022,

1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022,

le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021,

Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à répandre leur bonne humeur légendaire chez vous ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

When humor and whimsy come together in the most euphoric of combinations! Free-spirited, sparkling and wild, these three Demoiselles shake up the codes of burlesque cabaret and take you on a whirlwind of joy and generosity.

German :

Wenn Humor und Fantasien eine höchst euphorische Mischung ergeben! Diese drei freizügigen, spritzigen und verrückten Demoiselles sprengen die Codes des Burlesque-Kabaretts und nehmen Sie mit in einen Wirbelsturm der Freude und Großzügigkeit.

Italiano :

Quando umorismo e fantasia si fondono nella più euforica delle combinazioni! Libere, frizzanti e selvagge, queste tre Demoiselles scuotono i codici del cabaret burlesco e vi portano in un turbine di gioia e generosità.

Espanol :

Cuando el humor y la fantasía se unen en la más eufórica de las combinaciones De espíritu libre, chispeantes y salvajes, estas tres Demoiselles sacuden los códigos del cabaret burlesque y le llevan a un torbellino de alegría y generosidad.

L’événement Spectacle Burlesk Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence