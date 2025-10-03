Spectacle Burlesk Un Furieux Shoot de Bonheur Théâtre de la Chevalerie Saint-Amour

Spectacle Burlesk Un Furieux Shoot de Bonheur

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour Jura

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Théâtre musical Burlesk

Interprétation Léa Lecorvaisier, Roxane Merlin, Vanessa Ghersinick

Ecrit et mis en scène par Pauline Uzan

Coup de coeur de la Provence au Festival Off d’Avignon depuis 2022

1 Nominations aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022

Prix « Queen of Burlesque » à Barcelone en 2021

Plein tarif 15 €

Tarif réduit 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public

1 place d’armes, Saint-Amour

03 84 48 76 69 .

Théâtre de la Chevalerie Place de la Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 contact@theatrelachevalerie.fr

