Spectacle burlesque à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-19 15:00:00
2025-10-19

Spectacle burlesque à La Bigaille La Bonne mesure par la compagnie Vertige
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   lagrandeechelle@gmail.com

English : Burlesque show at La Bigaille

Burlesque show at La Bigaille La Bonne mesure by the Vertige company

German : Burlesque-Show in La Bigaille

Burlesque-Spektakel in La Bigaille La Bonne mesure von der Kompanie Vertige

Italiano :

Spettacolo di burlesque a La Bigaille La Bonne mesure della compagnia Vertige

Espanol : Espectáculo de burlesque en La Bigaille

Espectáculo burlesco en La Bigaille La Bonne mesure de la compañía Vertige

