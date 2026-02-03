Spectacle Bus du Théâtre

Villafans Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Retour de la scène ambulante, paquebot de trente-six places en navigation sur les routes de la Région.

Le Bus du Théâtre sillonne la Haute-Saône, fait escale dans les villages, s’arrête sur la place du marché, derrière la mairie ou dans des jardins incongrus. À son bord, tout est possible. Lectures de contes, théâtre intime ou récitals fantasques. Cette année, l’auteur Thierry Combe, interprète et metteur en scène associé au Théâtre, prend la route. L’artiste de la compagnie Pocket Théâtre inscrit ses projets dans une démarche résolument démocratique , qu’il veut aussi documentaire . Dans cinq villages, en création itinérante, le poète présente Multitude en duo avec Damien Félix, compositeur et multi-instrumentiste. Ils partent à la recherche de témoignages des habitants, de leurs récits de déplacements , périples intimes et immobiles, ou aventures extraordinaires dans des pays lointains. Ils s’en emparent comme de matériaux rares. Ils constituent un ensemble poétique et musical de récits, inspirés des voyages racontés et des histoires récoltées.

Réservation obligatoire, places limitées. .

Villafans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

English : Spectacle Bus du Théâtre

