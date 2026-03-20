Spectacle

Salle des fêtes Busserolles Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Spectacle Les Bourdichoux fêtent Noël suivi de la pièce Braquage au Point Relais d’Eric Tessier. Au profit des écoles de Busserolles, Bussière-Badil et Varaignes.

Spectacle Les Bourdichoux fêtent Noël suivi de la pièce Braquage au Point Relais d’Eric Tessier. Au profit des écoles de Busserolles, Bussière-Badil et Varaignes. .

Salle des fêtes Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 86 91 57

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English : Spectacle

Show Les Bourdichoux fêtent Noël followed by the play Braquage au Point Relais by Eric Tessier. To benefit Busserolles, Bussière-Badil and Varaignes schools.

L’événement Spectacle Busserolles a été mis à jour le 2026-03-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin