Spectacle Ça cartonne Compagnie Matic Vogelgrun

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Venez rencontrer Lucien… et le suivre sur la route de la magie et de la poésie, son univers bien à lui !

Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe laquelle une maison en carton. Sa maladresse légendaire risque de compliquer la construction bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche.

La tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête. Rires garantis dans cette aventure où l’impossible devient possible ! .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

