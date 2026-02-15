Spectacle ça c’est la prohibition Ourouer-les-Bourdelins

Spectacle ça c’est la prohibition

Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 21:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Ça c’est la prohibition Festival Feux Follets spectacle à partir de 12 ans

Chicago, 1927, en plein prohibition. Pour échapper à la misère, Ginette accepte d’infiltrer un bar lié au trafic d’alcool d’AL Capone, un homme aussi mystérieux qu’elle. Dans une ville gangrenée par la corruption et la violence, leurs destins se croisent et s’embrasent. À travers le parcours de Ginette, la pièce explore la fragilité des rêves, les rapports de pouvoir et la force de survie d’une femme emportée par l’Histoire, dans l’effervescence des Roaring Twenties.

Quand une femme défie la misère et le pouvoir dans le Chicago des années folles. 8 .

Place du Marché Ourouer-les-Bourdelins 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 04

English :

Ça c’est la prohibition Festival Feux Follets ages 12 and up

