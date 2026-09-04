Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule. Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Nérac

Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule.

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-05 11:30:00

Date(s) :

2026-12-05

La médiathèque propose un atelier parents/enfants de tous âges : Jeux de doigts, comptines et berceuses par la Cie Chuchoconto.

Enfants de 3 mois à 3 ans.

Durée 30 mn

Sur réservation. .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

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English : Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule.

L’événement Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule. Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret