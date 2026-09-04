UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nérac

Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule. Médiathèque Yves Chaland Nérac

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Yves Chaland · Nérac

Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule. Médiathèque Yves Chaland Nérac

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Yves Chaland
Adresse
14 Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Nérac

Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule.

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05 11:30:00

Date(s) :
2026-12-05

La médiathèque propose un atelier parents/enfants de tous âges : Jeux de doigts, comptines et berceuses par la Cie Chuchoconto.
Enfants de 3 mois à 3 ans.
Durée 30 mn
Sur réservation.   .

Médiathèque Yves Chaland 14 Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule.

L’événement Spectacle : ça chuchote dans le nid de ma poule. Nérac a été mis à jour le 2026-09-04 par OT de l’Albret

À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)