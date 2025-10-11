Spectacle Ca déménage Compagnie Racines Carrées Vogelgrun

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

2025-10-11

Sur scène, cinq danseurs, une multitude de cartons et un trampoline. Un déménagement chorégraphique et acrobatique où le jeu et le plaisir se mêlent à l’imprévu.

À travers une mise en scène originale portée par Nabil Ouelhadj, ce spectacle propose une déambulation atypique la chorégraphie croise danse hip-hop et acrobaties sur trampoline. Le jeu devient alors virevoltant, fait de bonds, de rebonds, d’humour et d’une incroyable maîtrise technique. Quand la musique et le hip-hop tutoient les sommets ! .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

L’événement Spectacle Ca déménage Compagnie Racines Carrées Vogelgrun a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach