Spectacle Ca déménage Compagnie Racines Carrées Vogelgrun samedi 11 octobre 2025.
Art'rhena Vogelgrun Haut-Rhin
Samedi 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11 21:00:00
2025-10-11
Sur scène, cinq danseurs, une multitude de cartons et un trampoline. Un déménagement chorégraphique et acrobatique où le jeu et le plaisir se mêlent à l’imprévu.
À travers une mise en scène originale portée par Nabil Ouelhadj, ce spectacle propose une déambulation atypique la chorégraphie croise danse hip-hop et acrobaties sur trampoline. Le jeu devient alors virevoltant, fait de bonds, de rebonds, d’humour et d’une incroyable maîtrise technique. Quand la musique et le hip-hop tutoient les sommets ! .
Art'rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
