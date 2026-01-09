Spectacle ça déménage Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron
Spectacle ça déménage Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron samedi 7 février 2026.
Spectacle ça déménage
Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Applicable à
Parents accompagnant du dispositif Je sors mes parents
Étudiants, apprentis, jeunes de 12 à 25 ans
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux
Résidents d’EHPAD de l’Île d’Oléron
Personnes en situation de handicap.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Cinq danseurs, des cartons et un déménagement virevoltant hip-hop, acrobaties, humour et poésie s’enchaînent pour un spectacle aérien et plein d’énergie.
.
Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ça déménage show
Five dancers, boxes and a twirling move: hip-hop, acrobatics, humor and poetry come together in an aerial show full of energy.
L’événement Spectacle ça déménage Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes