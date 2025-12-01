Spectacle Ca joue à Nancy Les émotions de la planète Roberdam Salle Poirel Nancy

Spectacle Ca joue à Nancy Les émotions de la planète Roberdam

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 11:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Entre fable musicale et aventure écolo, le Docteur des Émotions nous embarque dans un drôle de voyage pour apprendre à écouter la planète et vivre plus heureux, ensemble ! Un spectacle familial aux allures d’expérience sensorielle signé Roberdam.Tout public

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

Part musical fable, part ecological adventure, the Doctor of Emotions takes us on a funny journey to learn how to listen to the planet and live happier, together! A sensory experience for the whole family from Roberdam.

