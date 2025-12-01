Spectacle Ca joue à Nancy Les émotions de la planète Roberdam Salle Poirel Nancy
Spectacle Ca joue à Nancy Les émotions de la planète Roberdam
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 11:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Entre fable musicale et aventure écolo, le Docteur des Émotions nous embarque dans un drôle de voyage pour apprendre à écouter la planète et vivre plus heureux, ensemble ! Un spectacle familial aux allures d’expérience sensorielle signé Roberdam.Tout public
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr
English :
Part musical fable, part ecological adventure, the Doctor of Emotions takes us on a funny journey to learn how to listen to the planet and live happier, together! A sensory experience for the whole family from Roberdam.
