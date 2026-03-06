Spectacle Ca pique Rue des Autours Champniers

Spectacle Ca pique

Rue des Autours Le Bourg Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Cie Messieurs Messieurs est née de la rencontre entre H, Carbo et Berni. Proches des mouvements d’éducation populaire, les spectacles sont écrits pour les enfants qui deviendront adultes et les adultes qui ont été enfants.

.

Rue des Autours Le Bourg Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 74 74 31 culture@champniers.fr

English :

Cie Messieurs Messieurs was born from the meeting of H, Carbo and Berni. Close to the popular education movement, the shows are written for children who will become adults and adults who were once children.

