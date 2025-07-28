Spectacle « ÇA PIQUE ! » par Cie Messieurs Messieurs centre culturel rené d’anjou Baugé-en-Anjou
Spectacle « ÇA PIQUE ! » par Cie Messieurs Messieurs centre culturel rené d’anjou Baugé-en-Anjou mardi 17 février 2026.
Spectacle « ÇA PIQUE ! » par Cie Messieurs Messieurs
centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 15:00:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Spectacle « ÇA PIQUE ! » par Cie Messieurs Messieurs
Nouvelles chansons, tout droit sorties de nos petits coeurs tendres et naïfs.
Modernes ritournelles, fabriquées maison, émues et câlines, un tantinet taquines et parfois en colère.
Entre préoccupations intimes et défis inter-planétaires, tout est bon pour écrire une chanson.
À PARTIR DE 3 ANS .
centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
English :
ÇA PIQUE ! » by Cie Messieurs Messieurs
German :
Schauspiel « ÇA PIQUE! » von Cie Messieurs Messieurs
Italiano :
ÇA PIQUE ! » di Cie Messieurs Messieurs
Espanol :
ÇA PIQUE ! » de Cie Messieurs Messieurs
L’événement Spectacle « ÇA PIQUE ! » par Cie Messieurs Messieurs Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou