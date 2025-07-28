Spectacle « ÇA PIQUE ! » par Cie Messieurs Messieurs

centre culturel rené d'anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-17 15:00:00

2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Nouvelles chansons, tout droit sorties de nos petits coeurs tendres et naïfs.

Modernes ritournelles, fabriquées maison, émues et câlines, un tantinet taquines et parfois en colère.

Entre préoccupations intimes et défis inter-planétaires, tout est bon pour écrire une chanson.

À PARTIR DE 3 ANS .

