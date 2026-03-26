Spectacle Ça reste entre nous de Stéphane Courtial Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
Spectacle Ça reste entre nous de Stéphane Courtial Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac samedi 25 avril 2026.
Spectacle Ça reste entre nous de Stéphane Courtial
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Spectacle seul en scène. Un homme s’isole dans la forêt, déterminé à se dépouiller du superflu pour enfin découvrir sa vraie nature. Mais très vite, ce face-à-face avec lui-même fait émerger ses failles, ses contradictions, ses multiples visages.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
One-man show. A man isolates himself in the forest, determined to strip himself of everything superfluous to finally discover his true nature. But his face-to-face encounter with himself soon reveals his flaws, his contradictions, his many faces.
L’événement Spectacle Ça reste entre nous de Stéphane Courtial Chadrac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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