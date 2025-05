Spectacle Ça roule ma boule ! – Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère, 17 mai 2025 15:30, Romans-sur-Isère.

Spectacle Ça roule ma boule ! Maison de Quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère

Début : 2025-05-17 15:30:00

2025-05-17

Découvrez le spectacle « Ça roule ma boule ! » de la compagnie de cirque la Tête sur les Étoiles ! Venez nombreux !

Maison de Quartier des Ors 26 Rue Magnard

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 17 69 45 diffusion@latetesurlesetoiles.fr

English :

Discover the show « Ça roule ma boule! » by the circus company La Tête sur les Étoiles! Come one, come all!

German :

Entdecken Sie die Show « Ça roule ma boule! » des Zirkusunternehmens la Tête sur les Étoiles! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Scoprite lo spettacolo « Ça roule ma boule! » della compagnia circense La Tête sur les Étoiles! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Descubra el espectáculo « Ça roule ma boule! » de la compañía de circo La Tête sur les Étoiles! ¡Venga uno, vengan todos!

