Spectacle Ça va aller… L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Spectacle Ça va aller…

Samedi 11 avril 2026 de 21h à 22h30. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Anaïs, une jeune femme qui refuse de grandir et n’a de cesse de profiter de la vie, elle est pétillante et drôle.

Mais quelque chose va faire basculer son quotidien et celui de ses proches.

Attention hors de question pour elle de se laisser abattre avec son humour décapant et sa résilience rock and roll, elle transforme chaque instant en éclat de rire.



Durée 1h15

Public: à partir de 12 ans

Tarif unique 10 € .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anaïs, a young woman who refuses to grow up and never stops enjoying life, is bubbly and funny.

L’événement Spectacle Ça va aller… Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence