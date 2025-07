Spectacle « Ca va péter à la distillerie » Éguzon-Chantôme

Spectacle « Ca va péter à la distillerie » Éguzon-Chantôme dimanche 20 juillet 2025.

Spectacle « Ca va péter à la distillerie »

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 19:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-01 2025-08-02

La compagnie Les enfants du tonnerre sillonne le département avec son nouveau spectacle, issu de la tradition de la commedia dell arte, Ca va péter à la distillerie!

L’histoire: Monsieur Bougrain, paysan, cache une distillerie dans sa ferme pour se faire plus d’argent. Mais un inspecteur agricole, envoyé par le Roi, arrive de Paris.

4 comédiens déjantés, une histoire loufoque, des masques, de l’escrime, des chansons, un spectacle participatif à siroter cet été

dans l’Indre et dans la Creuse.

Tout public, participation au chapeau

Avec: Jose Luis Vivallo, Frédéric Lasne, Lisa Labbé et Raoul Petit .

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 31 73 79 lesenfantsdutonnerre@hotmail.com

English :

The company Les enfants du tonnerre is touring the département with its new show, Ca va péter à la distillerie, based on the commedia dell arte tradition

German :

Die Compagnie Les enfants du tonnerre durchquert das Departement mit ihrem neuen Stück, das aus der Tradition der Commedia dell’arte hervorgegangen ist: Ca va péter à la distillerie!

Italiano :

La compagnia Les enfants du tonnerre è in tournée nel dipartimento con il nuovo spettacolo Ca va péter à la distillerie, basato sulla tradizione della commedia dell’arte

Espanol :

La compañía Les enfants du tonnerre está de gira por el departamento con su nuevo espectáculo, Ca va péter à la distillerie, basado en la tradición de la commedia dell’arte

L’événement Spectacle « Ca va péter à la distillerie » Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Vallée de la Creuse