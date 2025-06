Spectacle « Cabanes au Dehors » de Coline Duval proposé par Par Tout Artiste Square Dullin Rennes 25 juillet 2025

Spectacle « Cabanes au Dehors » de Coline Duval proposé par Par Tout Artiste Square Dullin Rennes Vendredi 25 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Rendez-vous le vendredi 25 juillet à 16h pour le spectacle « Cabanes au Dehors » de Coline Duval (Cie Dreamcatchers) !

Un spectacle tout doux pour tous les âges sur le thème des cabanes!

Venez découvrir l’univers de Coline Duval avant le spectacle avec trois ateliers de découverte (gratuits et sans inscription) prévus:

-le 22 juillet au square des Vikings,

-le 23 juillet au square des Hautes-Chalais,

-le 24 juillet au square Charles Dullin.

Par Tout Artiste sera présente sur toutes ces dates avec nos super malles créatives pour faire des activités artistiques !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-25T17:00:00.000+02:00

Square Dullin Square Charles Dullin, Sq. Charles Dullin, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine