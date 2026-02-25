Spectacle Cabaret ¡ Ay Karamba show ! Montville

Spectacle Cabaret ¡ Ay Karamba show !

Salle Jean-loup Chrétien Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 20:30:00

Date(s) :

2026-04-12

La mairie de Montville vous invite ce dimanche 12 avril au spectacle cabaret ¡ Ay Karamba show !

Venez passer un après-midi plein de soleil et d’énergie avec plus de 50 tubes estivaux aux rythmes chauds pour vous faire chanter, danser et voyager

Ce spectacle haut en couleur est présenté par la troupe de Bertrand Bourgard.

Venez nombreux ! .

Salle Jean-loup Chrétien Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 10 88 76 communication@montville.fr

