Spectacle cabaret Salle des fêtes Carlux samedi 15 novembre 2025.

Salle des fêtes 310 allée de la salle polyvalente Carlux Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

✨ Soirée Cabaret à Carlux Plongez dans la magie du spectacle !

Le samedi 15 novembre 2025 à 21h, la salle des fêtes de Carlux s’illumine aux couleurs du cabaret ! Strass, plumes et paillettes vous attendent pour une soirée inoubliable placée sous le signe de la fête et de l’élégance.

25 € par personne, avec une coupe de champagne offerte.

Ouverture des portes à 20h.

Réservations 06 10 74 17 52 06 77 45 44 37 .

Salle des fêtes 310 allée de la salle polyvalente Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 17 52

English : Spectacle cabaret

? Cabaret evening in Carlux ? Immerse yourself in the magic of the show!

On Saturday, November 15, 2025 at 9pm, the Carlux village hall lights up in cabaret style! Strass, feathers and sequins await you for an unforgettable evening of festivity and elegance.

German : Spectacle cabaret

? Kabarettabend in Carlux ? Tauchen Sie ein in die Magie der Show!

Am Samstag, den 15. November 2025 um 21 Uhr erstrahlt der Festsaal von Carlux in den Farben des Kabaretts! Strass, Federn und Pailletten erwarten Sie für einen unvergesslichen Abend im Zeichen von Festlichkeit und Eleganz.

Italiano :

? Serata di cabaret a Carlux? Immergetevi nella magia dello spettacolo!

Sabato 15 novembre 2025 alle ore 21.00, la sala del villaggio di Carlux si accenderà dei colori del cabaret! Strass, piume e paillettes vi aspettano per una serata indimenticabile di festa ed eleganza.

Espanol : Spectacle cabaret

? Noche de cabaret en Carlux ? ¡Sumérjase en la magia del espectáculo!

El sábado 15 de noviembre de 2025 a las 21:00, la sala de fiestas de Carlux se iluminará con los colores del cabaret Strass, plumas y lentejuelas le esperan para una velada inolvidable de fiesta y elegancia.

