Spectacle cabaret Chaillé-les-Marais

Spectacle cabaret

Salle du Pré vert Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2026-04-11 20:30:00

2026-04-11

Pour la 5ème année consécutive, les Zozos du marais offrent un spectacle de cabaret plein d’humour et d’émotion

Spectacle humoristique tout public composé de sketches, chanson, danse…

Vente de crêpes et de boissons

Tombola

Entrée gratuite, participation libre

Réservation conseillée .

Salle du Pré vert Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 6 06 53 86 73 leszozosdumarais@orange.fr

English :

For the 5th consecutive year, Les Zozos du marais offer a cabaret show full of humor and emotion

