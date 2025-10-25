Spectacle cabaret Champagnole
Oppidum Champagnole Jura
Ma Demoizelle Surprises a 10 ans et à cette occasion présente un spectacle mêlant féérie et rire.
Ouverture des portes 19h
Début du spectacle 20h30 .
Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 63 66 72
