Spectacle Cabaret salle des fêtes de Damelevières Damelevières

Spectacle Cabaret

salle des fêtes de Damelevières 22 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Damelevières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:15:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’ACBD Tennis de table organise une soirée cabaret le samedi 30 mai 2026 à 20h15.Rendez-vous à la salle des fêtes de Damelevières. Ouverture des portes à 19h45 et début du spectacle à 20h15.

Entrée simple 20€

Entrée + formule gourmande 30€ (accueil à 19h)

Buvette sur place. Sur réservation au 06 88 09 08 81 ou par Hello Asso.Adultes

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salle des fêtes de Damelevières 22 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Damelevières 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 88 09 08 81

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English :

The ACBD Table Tennis Club is organizing a cabaret evening on Saturday, May 30, 2026 at 8:15pm at the Damelevières village hall. Doors open at 7.45pm and show starts at 8.15pm.

Admission: 20?

Admission + gourmet formula: 30?

Refreshment bar on site. Reservations required on 06 88 09 08 81 or via Hello Asso.

L’événement Spectacle Cabaret Damelevières a été mis à jour le 2026-03-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS