Spectacle Cabaret salle des fêtes de Damelevières Damelevières
Spectacle Cabaret salle des fêtes de Damelevières Damelevières samedi 30 mai 2026.
Spectacle Cabaret
salle des fêtes de Damelevières 22 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Damelevières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:15:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’ACBD Tennis de table organise une soirée cabaret le samedi 30 mai 2026 à 20h15.Rendez-vous à la salle des fêtes de Damelevières. Ouverture des portes à 19h45 et début du spectacle à 20h15.
Entrée simple 20€
Entrée + formule gourmande 30€ (accueil à 19h)
Buvette sur place. Sur réservation au 06 88 09 08 81 ou par Hello Asso.Adultes
.
salle des fêtes de Damelevières 22 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Damelevières 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 88 09 08 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ACBD Table Tennis Club is organizing a cabaret evening on Saturday, May 30, 2026 at 8:15pm at the Damelevières village hall. Doors open at 7.45pm and show starts at 8.15pm.
Admission: 20?
Admission + gourmet formula: 30?
Refreshment bar on site. Reservations required on 06 88 09 08 81 or via Hello Asso.
L’événement Spectacle Cabaret Damelevières a été mis à jour le 2026-03-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS