Spectacle Cabaret d’automne Carton Jaune Salle des Voconces Luc-en-Diois samedi 25 octobre 2025.

Spectacle Cabaret d’automne Carton Jaune

Salle des Voconces Place du Champ de Mars Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Spectacle seul. Tarif repas + spectacle 25€

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Sur un air d’amour vache,

elles dévoilent, un océan de tendresse, un fleuve de promesses, une cascade de prouesses, un ruisseau dʼallégresse, une goutte de sagesse.

C’est coquin, drôle et coloré.

Salle des Voconces Place du Champ de Mars Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 15 40 86

English :

To the tune of tough love,

they reveal an ocean of tenderness, a river of promise, a waterfall of prowess, a stream of joy, a drop of wisdom.

Naughty, funny and colorful.

German :

Zu einer Melodie der Liebe,

enthüllen sie einen Ozean der Zärtlichkeit, einen Fluss der Versprechungen, einen Wasserfall der Heldentaten, einen Bach der Fröhlichkeit und einen Tropfen der Weisheit.

Es ist frech, lustig und farbenfroh.

Italiano :

A suon di amore severo,

rivelano un oceano di tenerezza, un fiume di promesse, una cascata di bravura, un torrente di gioia, una goccia di saggezza.

È un’opera birichina, divertente e colorata.

Espanol :

Al son del amor duro,

revelan un océano de ternura, un río de promesas, una cascada de proezas, un torrente de alegría, una gota de sabiduría.

Es travieso, divertido y colorista.

