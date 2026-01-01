Spectacle Cabaret De New Day Lola Rose et ses Belles Breizh Burlesque Théâtre de Poche Saint-Brieuc

Spectacle Cabaret De New Day Lola Rose et ses Belles Breizh Burlesque

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Le Cabaret de New Day est un spectacle faisant évoluer le regard de la société porté aux corps, au beau, à la sensualité, le tout dans une simplicité et une bonne humeur communicative. A mi-chemin entre rétro et néo, ces femmes jouent de leurs formes avec glamour et second degré, s’amusent à débrider les codes du glamour et détourner les clichés du cabaret, dans une succession de numéros toujours plus étonnants. Et rien ne les arrête… pas même les spectateurs qu’elles se plaisent à provoquer !

Jamais à cours d’ idées pour de nouvelles revues, Lola Rose et ses belles Breizh reviennent donner un coup de chaud en ce mois de janvier avec, comme tous les ans, un cabaret revu et augmenté!

Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

