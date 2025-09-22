Spectacle Cabaret d’un Soir l’Horizon Plédran

Spectacle Cabaret d’un Soir l’Horizon Plédran vendredi 6 février 2026.

Spectacle Cabaret d’un Soir

l’Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Strass, paillettes, voix en or et humour décapant préparez-vous à vivre une soirée inoubliable !

Avec Cabaret d »un soir , la troupe MiShowCo vous plonge dans l »univers du music-hall, du glamour et du spectacle vivant.

Transformistes, chanteuse, magicien et techniciens de l »ombre… toute une équipe de passionnés vous embarque dans un show rythmé, élégant, plein de surprises et d »émotions.

Rires, frissons, chansons, clin d »œil rétro et énergie moderne le cocktail parfait pour une soirée réussie !

Distribution Selenna Celestes fait revivre les plus grandes stars avec ses ressemblances bluffantes, Alexandre Fourchon mêle magie visuelle et mentalisme pour mieux vous faire perdre la tête,Miss »tify passe de l »émotion à l »humour en un claquement de doigts, Maurelyn vous touche en plein cœur avec sa voix puissante et sincère. .

l’Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Cabaret d’un Soir Plédran a été mis à jour le 2025-09-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme