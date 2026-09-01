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AGENDA · Trivy

Spectacle cabaret en déjeuner ou dîner spectacle Moulin du Lac Trivy

jeudi 17 septembre 2026 · Moulin du Lac · Trivy

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Moulin du Lac
Adresse
60 Route du Lac Chandon
Ville
71520 Trivy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
46 46 89 Tarif Groupe Tarif groupe (par personne)

Trivy

Spectacle cabaret en déjeuner ou dîner spectacle

Moulin du Lac 60 Route du Lac Chandon Trivy Saône-et-Loire

Tarif : 46 – 46 – 89 EUR

Tarif Groupe
Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-24 2026-09-26 2026-09-27 2026-10-01 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-08 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-12

Bienvenue au Moulin du Lac Cabaret !

Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner spectacle cabaret, laissez-vous transporter par nos artistes aux multiples talents. Au programme plumes, strass, paillettes et bien-sûr levée de gambettes et le célèbre French Cancan ! Vivez d’incroyables sensations avec notre revue cabaret où danse, chant, humour, acrobaties, magie et illusion se partagent sans modération.

Nouvelle Grande Revue Cabaret MERVEILLES à partir du 17 septembre 2026.
8 artistes de talent réunis sur scène pour un spectacle complet mêlant chant live, danse, humour, acrobatie, magie et illusions, le tout porté par un décor féérique et des costumes d’exception.
Le Moulin du Lac vous promet bien plus qu’un spectacle une véritable expérience sensorielle de l’assiette à la scène avec un repas gourmand concocté maison.   .

Moulin du Lac 60 Route du Lac Chandon Trivy 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 21 54  contact@moulindulactrivy.com

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English : Spectacle cabaret en déjeuner ou dîner spectacle

L’événement Spectacle cabaret en déjeuner ou dîner spectacle Trivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)