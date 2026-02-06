Spectacle cabaret Faut qu’on cause Salle des Arts Saint-Georges-de-Noisné

Spectacle cabaret Faut qu’on cause

Salle des Arts 1 rue des Erables Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28

Organisé par la Légion St Georges,

# Faut qu’on c@use, c’est le titre choisi pour cette année. Un programme aux p’tits oignons sur le thème de la Communication. Rires et émotions garantis !

Rendez-vous les deux derniers week-ends de février Vendredi 20 février à 20h30 || Samedi 21 février à 20h30 || Dimanche 22 février à 14h30 || Vendredi 27 février à 20h30 || Samedi 28 février à 20h30

Adulte 10€ et enfant de 6-12 ans 5€

Gagnez du temps, réservez via HelloAsso !

C’est simple et gratuit. https://www.helloasso.com/…/cabaret-2026-faut-qu-on-c-use

Réservation possible par téléphone au 06.47.41.06.85 .

Salle des Arts 1 rue des Erables Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 41 06 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle cabaret Faut qu’on cause

L’événement Spectacle cabaret Faut qu’on cause Saint-Georges-de-Noisné a été mis à jour le 2026-02-03 par CC Val de Gâtine