Spectacle cabaret Faut qu’on cause Salle des Arts Saint-Georges-de-Noisné
Spectacle cabaret Faut qu’on cause Salle des Arts Saint-Georges-de-Noisné vendredi 20 février 2026.
Spectacle cabaret Faut qu’on cause
Salle des Arts 1 rue des Erables Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28
Organisé par la Légion St Georges,
# Faut qu’on c@use, c’est le titre choisi pour cette année. Un programme aux p’tits oignons sur le thème de la Communication. Rires et émotions garantis !
Rendez-vous les deux derniers week-ends de février Vendredi 20 février à 20h30 || Samedi 21 février à 20h30 || Dimanche 22 février à 14h30 || Vendredi 27 février à 20h30 || Samedi 28 février à 20h30
Adulte 10€ et enfant de 6-12 ans 5€
Gagnez du temps, réservez via HelloAsso !
C’est simple et gratuit. https://www.helloasso.com/…/cabaret-2026-faut-qu-on-c-use
Réservation possible par téléphone au 06.47.41.06.85 .
Salle des Arts 1 rue des Erables Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 41 06 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle cabaret Faut qu’on cause
L’événement Spectacle cabaret Faut qu’on cause Saint-Georges-de-Noisné a été mis à jour le 2026-02-03 par CC Val de Gâtine