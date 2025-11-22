Spectacle cabaret Pub dancing Hasparren
Pub dancing 5 avenue Léon Guichené Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Préparez-vous à une soirée pleine de glamour, de rires et d’émotions.
La troupe Les Filles Désirent vous donne rendez-vous pour un spectacle de cabaret éblouissant.
Entre plumes, paillettes et énergie débordante, laissez-vous emporter dans un univers où la féminité, l’humour et la passion s’expriment sans retenue.
Réservations en ligne et sur place. .
Pub dancing 5 avenue Léon Guichené Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 98 15 40 lesfillesdesirent64@gmail.com
