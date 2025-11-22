Spectacle cabaret Pub dancing Hasparren

Spectacle cabaret

Pub dancing 5 avenue Léon Guichené Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Préparez-vous à une soirée pleine de glamour, de rires et d’émotions.

La troupe Les Filles Désirent vous donne rendez-vous pour un spectacle de cabaret éblouissant.

Entre plumes, paillettes et énergie débordante, laissez-vous emporter dans un univers où la féminité, l’humour et la passion s’expriment sans retenue.

Réservations en ligne et sur place. .

