Spectacle Cabaret Impro Devant le Centre Social Golbey

Spectacle Cabaret Impro Devant le Centre Social Golbey mardi 22 juillet 2025.

Spectacle Cabaret Impro

Devant le Centre Social 1 Rue Louis Blériot, 88190 Golbey Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-07-22 20:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Le Conte chaud et doux des Chaudoudoux

Théâtre en castelet et musique

Tout public, dès 5 ans, 45 min

L’histoire

Dans ce petit village, tout le monde est heureux.

Chacun reçoit à la naissance un sac rempli de Chaudoudoux à offrir autour de soi pour rendre les autres joyeux.

C’était sans compter qu’une vilaine sorcière vienne démolir cette belle harmonie.

Le Conte Chaud et Doux des Chaudoudoux est adapté du livre pour enfants du même nom.

Il plaira aussi aux adultes. Il traite de l’art d’être heureux et de rendre les autres heureux, de la joie de donner et de recevoir

L’équipe du spectacle

Adaptation : Louise Fetet

Chansons : Charlotte Nartz

Scénographie : Florent Kubler

Comédiennes : Charlène Grunenwald, Louise Fetet et Laurence Chayer

La Compagnie

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ?

C’est l’occasion de découvrir !

Depuis 20 ans maintenant, nous proposons des créations théâtrales fraîches et pas bêtes, où l’on navigue entre rire, rêve et émotion. Même pas besoin d’être fan de Molière pour y trouver son compte. Les Joli(e)s Mômes garantissent un bon moment pour tous, sans exception !Tout public

0 .

Devant le Centre Social 1 Rue Louis Blériot, 88190 Golbey Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

English :

Le Conte chaud et doux des Chaudoudoux (The warm and gentle tale of the Chaudoudoux)

Castelet theater and music

For all ages, from 5 upwards, 45 min

The Story

In this small village, everyone is happy.

At birth, everyone is given a bag full of Chaudoudoux to give to others and make them happy.

But a wicked witch has come to disrupt this harmony.

Le Conte Chaudoudoux is adapted from the children?s book of the same name.

It will also appeal to adults. It deals with the art of being happy and making others happy, and the joy of giving and receiving

The show team

Adaptation: Louise Fetet

Songs: Charlotte Nartz

Set design: Florent Kubler

Actresses: Charlène Grunenwald, Louise Fetet and Laurence Chayer

The Company

Don’t know Les Joli(e)s Mômes yet?

Now’s your chance to find out!

For 20 years now, we’ve been offering fresh, no-nonsense theatrical creations, where laughter, dreams and emotion are the order of the day. You don’t even have to be a fan of Molière to enjoy them. Les Joli(e)s Mômes guarantee a good time for everyone, without exception!

German :

Das warme und süße Märchen der Chaudoudoux

Theater im Kasettentheater und Musik

Alle Altersgruppen, ab 5 Jahren, 45 Min

Die Geschichte

In einem kleinen Dorf sind alle glücklich.

Jeder bekommt bei der Geburt einen Sack voller Chaudoudoux, die er in seiner Umgebung verschenken kann, um die anderen fröhlich zu machen.

Eine böse Hexe zerstört diese Harmonie.

Das warme und süße Märchen von den Chaudoudoux ist eine Adaption des gleichnamigen Kinderbuchs.

Es ist aber auch für Erwachsene geeignet. Es geht um die Kunst, glücklich zu sein und andere glücklich zu machen, um die Freude am Geben und Nehmen

Das Team der Aufführung

Adaptation: Louise Fetet

Lieder: Charlotte Nartz

Bühnenbild: Florent Kubler

Schauspielerinnen: Charlène Grunenwald, Louise Fetet und Laurence Chayer

Die Compagnie

Sie kennen die Joli(e)s Mômes noch nicht?

Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, es herauszufinden!

Seit nunmehr 20 Jahren bieten wir frische und nicht alberne Theaterkreationen, in denen man zwischen Lachen, Träumen und Emotionen navigieren kann. Man muss nicht einmal ein Fan von Molière sein, um auf seine Kosten zu kommen. Die Joli(e)s Mômes garantieren eine gute Zeit für alle, ohne Ausnahme!

Italiano :

Le Conte chaud et doux des Chaudoudoux (Il caldo e gentile racconto dei Chaudoudoux)

Teatro e musica di Castelet

Per tutte le età, dai 5 anni in su, 45 min

La storia

In questo piccolo villaggio, tutti sono felici.

Alla nascita, tutti ricevono un sacchetto pieno di Chaudoudoux da donare agli altri e renderli felici.

Ma una strega cattiva è venuta a distruggere questa bella armonia.

Le Conte Chaudoudoux è tratto dall’omonimo libro per bambini.

Ma piacerà anche agli adulti. Tratta dell’arte di essere felici e di rendere felici gli altri, della gioia di dare e ricevere

Il team dello spettacolo

Adattamento: Louise Fetet

Canzoni: Charlotte Nartz

Scenografia: Florent Kubler

Attori: Charlène Grunenwald, Louise Fetet e Laurence Chayer

La compagnia

Non conoscete ancora Les Joli(e)s Mômes?

È l’occasione per scoprirlo!

Da 20 anni mettiamo in scena creazioni teatrali fresche e senza fronzoli che vi portano in viaggio tra risate, sogni ed emozioni. Non è nemmeno necessario essere un fan di Molière per divertirsi. Les Joli(e)s Mômes garantisce il divertimento di tutti, nessuno escluso!

Espanol :

Le Conte chaud et doux des Chaudoudoux (El cálido y dulce cuento de los Chaudoudoux)

Teatro y música de Castelet

Para todas las edades, a partir de 5 años, 45 min

El cuento

En este pueblecito, todo el mundo es feliz.

Al nacer, todos reciben una bolsa llena de Chaudoudoux para dar a los demás y hacerles felices.

Pero una bruja malvada ha venido a destruir esta hermosa armonía.

Le Conte Chaudoudoux es una adaptación del libro infantil del mismo nombre.

También gustará a los adultos. Trata del arte de ser feliz y hacer felices a los demás, y de la alegría de dar y recibir

El equipo del espectáculo

Adaptación: Louise Fetet

Canciones: Charlotte Nartz

Escenografía: Florent Kubler

Actores: Charlène Grunenwald, Louise Fetet y Laurence Chayer

La Compañía

¿Aún no conoce Les Joli(e)s Mômes?

Ahora tiene la oportunidad de descubrirlo

Desde hace 20 años, proponemos creaciones teatrales frescas y sin artificios que te llevan a un viaje a través de la risa, el sueño y la emoción. Ni siquiera hace falta ser un fan de Molière para disfrutar. Les Joli(e)s Mômes garantizan la diversión de todos, sin excepción

L’événement Spectacle Cabaret Impro Golbey a été mis à jour le 2025-07-03 par OT EPINAL ET SA REGION