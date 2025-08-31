Spectacle / cabaret Jérémy l’Artiste / Compagnie Lotus Bleu Rue du Collège Longué-Jumelles

Rue du Collège Route des Hayes Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-19

2026-01-18

Comme tous les ans, la traditionnelle cérémonie des vœux est un moment très attendu entre les maires et les habitants de la commune de Longué et Jumelles.

Au programme

Le dimanche, à Jumelles (Salle Raymond Launay) , le rire, la magie seront au rendezvous avec Jérémy l’Artiste. Grâce à une énergie débordante, une bonne humeur contagieuse et un mélange unique d’humour et de talent, il emmène le public dans un univers magique et mémorable. Spécialiste du spectacle vivant, Jérémy maîtrise une multitude de disciplines allant de la musique live aux arts du cirque, en passant par des performances impressionnantes et des exploits techniques.

Découvrez l’ensemble de ses prestations artistiques et trouvez celle qui fera de votre fin de matinée un moment fort et inoubliable.

Le lundi, à Longué (Le Cube), entrez dans le monde envoûtant du cabaret, où les rêves prennent vie sous le scintillement des projecteurs. Dans l’obscurité, les étoiles de notre imagination s’illuminent, tissant des histoires féeriques et captivantes. Le cabaret, tel un portail magique, transcende la réalité, invitant chacun à danser avec ses rêves les plus audacieux.

Ici, sur cette scène, les songes deviennent des numéros époustouflants, chaque note de musique et chaque pas de danse révélant une histoire unique. Alors, laissez-vous emporter par le charme, car dans l’univers scintillant du cabaret, chaque instant est une invitation à rêver grand et à applaudir encore plus fort.

PRECISIONS HORAIRES

Du dimanche 18 au lundi 19 janvier 2026 le dimanche à partir de 11h. Le lundi à partir de 18h30. .

Rue du Collège Route des Hayes Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

Like every year, the traditional « Greetings » ceremony is a much-awaited moment between the mayors and residents of Longué et Jumelles.

German :

Wie jedes Jahr ist die traditionelle Neujahrszeremonie ein mit Spannung erwarteter Moment zwischen den Bürgermeistern und den Einwohnern der Gemeinde Longué et Jumelles.

Italiano :

Come ogni anno, la tradizionale cerimonia dei « saluti » è un momento molto atteso dai sindaci e dagli abitanti di Longué e Jumelles.

Espanol :

Como cada año, la tradicional ceremonia de « Saludo » es un momento muy esperado entre los alcaldes y los vecinos de Longué y Jumelles.

