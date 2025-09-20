Spectacle Cabaret « La boite de Pandore » à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine

Spectacle Cabaret « La boite de Pandore » à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Spectacle Cabaret « La boite de Pandore » à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine

4 Grande rue Marnay-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le samedi 20 septembre 2025 à 20h30

L’Expressoir de Marnay-sur-Seine présente un spectacle-cabaret « La Boite de Pandore » avec Fred Parker et Yanowski .

4 Grande rue Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 22 64 75 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Cabaret « La boite de Pandore » à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise