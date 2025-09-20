Spectacle Cabaret « La boite de Pandore » à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine
Spectacle Cabaret « La boite de Pandore » à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.
Spectacle Cabaret « La boite de Pandore » à L’Expressoir de Marnay-sur-Seine
4 Grande rue Marnay-sur-Seine Aube
Le samedi 20 septembre 2025 à 20h30
L’Expressoir de Marnay-sur-Seine présente un spectacle-cabaret « La Boite de Pandore » avec Fred Parker et Yanowski .
4 Grande rue Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 22 64 75 60
