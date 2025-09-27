Spectacle-Cabaret « La Croisière des Délicieuses » La Rivoire Grosbreuil

Spectacle-Cabaret « La Croisière des Délicieuses » La Rivoire Grosbreuil samedi 27 septembre 2025.

Spectacle-Cabaret « La Croisière des Délicieuses »

La Rivoire 1424 Route de Nieul Grosbreuil Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

Date(s) :

2025-09-27

.

La Rivoire 1424 Route de Nieul Grosbreuil 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 16 08 47 lasceneartpaillange@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle-Cabaret « La Croisière des Délicieuses » Grosbreuil a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral