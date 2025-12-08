Spectacle cabaret Las Vegas quand tu nous tiens Cernay

Spectacle cabaret Las Vegas quand tu nous tiens

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

2026-03-22

Un spectacle glamour et étincelant, inspiré de l’univers Las Vegas.

Un show irrésistible façon Las Vegas deux heures de glamour, de plumes et d’icônes légendaires revisitées, dans une ambiance digne des plus grands casinos. .

+33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

A glamorous, sparkling show inspired by the world of Las Vegas.

