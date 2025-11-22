Spectacle cabaret Le Panache cabaret rue du Gué de la Grange Lencloître

Spectacle cabaret Le Panache cabaret

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître Vienne

Plongez dans l’ambiance glamour d’un soirée cabaret où strass, plumes et paillettes se mêlent à la musique, à l’humour et à la danse !

Au programme des numéros éblouissants, des chansons envoûtantes, des chorégraphies pleines d’énergie et une atmosphère festive digne des plus grands cabarets parisiens.

Une soirée placée sous le signe de la joie, de la convivialité et du spectacle ! .

rue du Gué de la Grange Salle multimédia Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 49 73 70

