Informations pratiques

Altkirch

Spectacle :Cabaret Le Rubis

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

Des artistes locaux de divers univers pour deux heures de show. Billetterie en ligne.

La 2e édition du Cabaret Le Rubis avec des Artistes Locaux est lancée !

Après le succès de la première édition, nous sommes de retour pour vous offrir 2 heures de show, de rires, d’émotions et de performances exceptionnelles !

Préparez-vous à vivre une soirée unique et surtout… sortez vos plus belles tenues !

Sur scène, nous aurons le plaisir d’accueillir des artistes locaux aux univers variés :

× Anthony Biegel, magicien, présentateur, de Ruederbach.

× Chériane Taïk, chanteuse révélée notamment par sa participation à The Voice, de Mulhouse.

× L’école de danse La Clandestine, avec son professeur Lemm Rollicking, venue de Colmar.

× Léa Rocks, pour une performance de pole dance. Professeure au Studio Cocoon à Mulhouse.

× Julie & Reddy, avec un incroyable numéro de ventriloquie, de Rouffach.

× Dare to Dance, pour une démonstration spectaculaire d’acrobaties, de Mulhouse.

Et pour faire vivre ce spectacle dans les meilleures conditions, l’équipe Luxia Event sera aux commandes de toute la partie technique : son & lumières.

Derrière cette belle aventure, Sandra Doppler, fondatrice et organisatrice du spectacle, accompagnée d’Anthony Biegel, coordinateur scénique.

Une soirée, des univers différents, des artistes talentueux… et surtout 2 heures de show à partager ensemble ! On vous attend !

Le Rubis .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 billetterie@altkirch-alsace.fr

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English :

Local artists from a variety of genres will perform in a two-hour show. Buy tickets online.

L’événement Spectacle :Cabaret Le Rubis Altkirch a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sundgau