SPECTACLE CABARET LE SHOWBIZZ MAGALAS

ZAE l’AUDCACIEUSE Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Exclusivité 2025 !

Pour la première fois, un rendez-vous gourmand est organisé au Cabaret Le Showbizz.

L’occasion de découvrir un spectacle fascinant, des décors et des costumes dignes des plus grands cabarets et une ambiance chaleureuse

Tarif normal 69€

Tarif membre BAO 65€

Le tarif comprend la visite des coulisses, le spectacle et le dîner (entrée, plat, dessert) avec fromage, café et vin

Exclusivité 2025 !

Pour la première fois, un rendez-vous gourmand est organisé au Cabaret Le Showbizz.

L’occasion de découvrir un spectacle fascinant, des décors et des costumes dignes des plus grands cabarets et une ambiance chaleureuse et conviviale.

Et en exclusivité, on vous amène voir les coulisses de ce monde merveilleux. Vous pourrez ainsi arriver

avant tous les autres participants et visiter les loges du Cabaret.

Une soirée inoubliable s’annonce !

Tarif normal 69€

Tarif membre BAO 65€

Le tarif comprend la visite des coulisses, le spectacle et le dîner (entrée, plat, dessert) avec fromage, café et vin.

A noter le repas sera organisé sous forme de grande table commune.

NB Si vous n’avez pas encore le guide BAO, vous pouvez le commander en ligne et bénéficier immédiatement du tarif Membre. .

ZAE l’AUDCACIEUSE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 88 38 19 46 contact@guide-bao.fr

English :

Exclusive 2025!

For the first time, a gourmet rendez-vous is organized at Cabaret Le Showbizz.

An opportunity to discover a fascinating show, decor and costumes worthy of the greatest cabarets, and a warm atmosphere

Regular price: 69?

BAO member rate: 65?

Price includes backstage tour, show and dinner (starter, main course, dessert) with cheese, coffee and wine

L’événement SPECTACLE CABARET LE SHOWBIZZ MAGALAS Magalas a été mis à jour le 2025-11-26 par 34 OT AVANT-MONTS