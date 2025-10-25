Spectacle cabaret « Les noces maudites » ty cabaret Crozon
Spectacle cabaret « Les noces maudites »
ty cabaret 5 Rue Charles Levenez Crozon Finistère
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-25
Dîner spectacle pour le 25 et 31 Octobre.
2 formules au choix 70 euros ( avec boisson) et 60 euros (sans boisson), il y a une option vegan .
La soirée se passe sur réservation et se déroule au 5 rue charles lévènez à crozon. .
