Spectacle cabaret « Les noces maudites »

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-25

Dîner spectacle pour le 25 et 31 Octobre.

2 formules au choix 70 euros ( avec boisson) et 60 euros (sans boisson), il y a une option vegan .

La soirée se passe sur réservation et se déroule au 5 rue charles lévènez à crozon. .

ty cabaret 5 Rue Charles Levenez Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 04 49 45 41

