Spectacle cabaret Lux Isléa Avermes

Spectacle cabaret Lux Isléa Avermes vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle cabaret Lux

Isléa Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Avec Lux, la compagnie Glam’Show nous présente une revue dans la plus pure tradition du music’hall. Écrit, mis en scène et chorégraphié par Charlotte Métairie, ce spectacle-cabaret, met en lumière la femme sous de multiples facettes.

.

Isléa Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 65 saisonculturelle@mairieavermes.fr

English :

With Lux, the Glam?Show company presents a revue in the purest music hall tradition. Written, directed and choreographed by Charlotte Métairie, this cabaret show highlights the many facets of women.

German :

Mit Lux präsentiert uns das Ensemble Glam?Show eine Revue in der reinsten Tradition der Music?hall. Das von Charlotte Métairie geschriebene, inszenierte und choreografierte Kabarettstück beleuchtet die Frau in vielen Facetten.

Italiano :

Con Lux, la compagnia Glam?Show presenta una rivisitazione nella più pura tradizione del music-hall. Scritto, diretto e coreografato da Charlotte Métairie, questo spettacolo di cabaret mette in luce le molteplici sfaccettature della donna.

Espanol :

Con Lux, la compañía Glam Show presenta una revista en la más pura tradición del music-hall. Escrito, dirigido y coreografiado por Charlotte Métairie, este espectáculo de cabaret pone de relieve las múltiples facetas de la mujer.

L’événement Spectacle cabaret Lux Avermes a été mis à jour le 2025-09-08 par Office du tourisme de Moulins & sa région