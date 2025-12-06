Spectacle Cabaret Zikrayat Le cabaret des souvenirs Yzeurespace Yzeure

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Yzeurespace Théâtre Sylvia Montfort Yzeure Allier

Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 21:30:00

2025-12-06

L’association Raqs Sharqi- Danses orientales en Bourbonnais et ses invitées vous proposent une soirée unique !
Yzeurespace Théâtre Sylvia Montfort Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   raqssharqibourbonnais@gmail.com

English :

The Raqs Sharqi- Oriental Dances in Bourbonnais association and its guests offer you a unique evening!

German :

Der Verein Raqs Sharqi- Orientalische Tänze im Bourbonnais und seine Gäste bieten Ihnen einen einzigartigen Abend!

Italiano :

L’associazione Raqs Sharqi- Danze orientali a Bourbonnais e i suoi ospiti vi propongono una serata unica!

Espanol :

La asociación Raqs Sharqi- Danzas Orientales de Bourbonnais y sus invitados le ofrecen una velada única

