Spectacle Cabarets (pour acteurs) extraordinaires Colmar

Spectacle Cabarets (pour acteurs) extraordinaires Colmar mercredi 1 octobre 2025.

Spectacle Cabarets (pour acteurs) extraordinaires

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 19:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Jean-Michel et Caroline sont amoureux. Ils s’aiment comme un rêve bleu. Ils se disent: aimer, c’est monter si haut… toucher les ailes des oiseaux . Mais un jour, la guerre vient les séparer…

Jean-Michel et Caroline sont amoureux. Ils s’aiment comme un rêve bleu. Ils se disent¿: ¿aimer, c’est monter si haut… toucher les ailes des oiseaux¿ . Mais un jour, la guerre vient les séparer…

En 2010, la Cie Verticale crée l’Atelier Théâtre Hebdomadaire pour Adultes Différents, projet qui propose à des adultes en situation de handicap mental une pratique théâtrale adaptée. Catriona et Patrice constatent que certains des acteurs de la troupe veulent et pourraient développer leur pratique, tels Niels Lelo et Cindy Werner, héros de ce cabaret ¿sans filtre¿ qui nous rappelle à quel point l’amour nous concerne tous. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Jean-Michel and Caroline are in love. They love each other like a blue dream. They say to themselves: « to love is to soar so high? to touch the wings of birds ». But one day, war separates them?

German :

Jean-Michel und Caroline sind verliebt. Sie lieben sich wie einen blauen Traum. Sie sagen sich: « Lieben heißt, so hoch zu steigen, die Flügel der Vögel zu berühren ». Doch eines Tages werden sie durch den Krieg getrennt

Italiano :

Jean-Michel e Caroline sono innamorati. Si amano come un sogno blu. Si dicono: « Amare è volare così in alto, toccare le ali degli uccelli ». Ma un giorno la guerra li separa?

Espanol :

Jean-Michel y Caroline están enamorados. Se aman como un sueño azul. Se dicen: « amar es elevarse tan alto… tocar las alas de los pájaros ». Pero un día, la guerra los separa?

L’événement Spectacle Cabarets (pour acteurs) extraordinaires Colmar a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme de Colmar