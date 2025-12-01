Spectacle « Cache-Cache » Place de l’Europe Paray-le-Monial

Spectacle « Cache-Cache »

Place de l’Europe Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

2025-12-17

« Cache-Cache » , spectacle jeune public 3-6 ans.

« Au bout du ciel, il y a quelqu’un qui est drôlement content. C’est le Père Noël ! Ses rennes joyeux, son traîneau bien astiqué, il ne manque pas un seul cadeau. Mais au moment de s’envoler les rennes s’arrêtent en catastrophe. En plein milieu du chemin enneigé, un loup noir barre la route… » .

