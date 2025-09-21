Spectacle café-théâtre Le Radeau de la Méduse La Cave à Musique Mâcon

Spectacle café-théâtre Le Radeau de la Méduse La Cave à Musique Mâcon dimanche 21 septembre 2025.

Spectacle café-théâtre Le Radeau de la Méduse

La Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Arpentez les caves de ce lieu culturel unique dans le paysage des SMAC de France en toute liberté ou accompagné d’un membre de l’association LUCIOL gestionnaire du lieu.

En parallèle des visites, il est offert l’opportunité de participer à l’atelier voix féminine de Marine Pellegrini ou d’assister au spectacle Le Radeau de la Méduse, organisé par l’association Ils Scènent. .

La Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle café-théâtre Le Radeau de la Méduse

German : Spectacle café-théâtre Le Radeau de la Méduse

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle café-théâtre Le Radeau de la Méduse Mâcon a été mis à jour le 2025-09-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)