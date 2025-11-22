Spectacle calendal Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence
Spectacle calendal Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence samedi 22 novembre 2025.
Spectacle calendal
Samedi 22 novembre 2025 à partir de 15h. Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Dégustation des 13 desserts, animations, danse, chant, contes, musique, coutumes et traditions avec Camille Guippe à la musique.
Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 46 05
English :
Tasting of the 13 desserts, entertainment, dancing, singing, storytelling, music, customs and traditions with Camille Guippe on music.
German :
Verkostung der 13 Desserts, Animationen, Tanz, Gesang, Märchen, Musik, Bräuche und Traditionen mit Camille Guippe an der Musik.
Italiano :
Degustazione dei 13 dolci, animazione, balli, canti, racconti, musica, usi e costumi, con la musica di Camille Guippe.
Espanol :
Degustación de los 13 postres, animaciones, bailes, cantos, cuentacuentos, música, costumbres y tradiciones, con Camille Guippe a la música.
L’événement Spectacle calendal Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence