Spectacle calendal Salle des fêtes de Puyricard Aix-en-Provence

Spectacle calendal

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 15h. Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Dégustation des 13 desserts, animations, danse, chant, contes, musique, coutumes et traditions avec Camille Guippe à la musique.

Salle des fêtes de Puyricard Avenue Jean Orsini Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 46 05

English :

Tasting of the 13 desserts, entertainment, dancing, singing, storytelling, music, customs and traditions with Camille Guippe on music.

German :

Verkostung der 13 Desserts, Animationen, Tanz, Gesang, Märchen, Musik, Bräuche und Traditionen mit Camille Guippe an der Musik.

Italiano :

Degustazione dei 13 dolci, animazione, balli, canti, racconti, musica, usi e costumi, con la musica di Camille Guippe.

Espanol :

Degustación de los 13 postres, animaciones, bailes, cantos, cuentacuentos, música, costumbres y tradiciones, con Camille Guippe a la música.

