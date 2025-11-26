Spectacle Calme de Swann Périssé Théâtre municipal de Nevers Nevers
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Swann Périssé, depuis toute petite, n’a jamais été calme. Elle pensait que la sérénité arriverait avec l’âge, mais à 30 ans, elle a dû reconnaître qu’elle avait des problèmes de colère. Au début, elle croyait qu’elle était toute seule. Elle a ensuite demandé aux gens autour d’elle leurs techniques pour gérer leur colère. Les réponses étaient tellement inquiétantes, qu’elle s’est dit qu’il fallait en faire un spectacle.
C’est là qu’elle a réalisé que chez les femmes, la colère est associée à la folie.
Calme, c’est un spectacle hilarant de stand-up qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de sextoys, de consentement, de haters, de lavement, de justice, d’écologie, et surtout d’indignation.
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
