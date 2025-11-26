Spectacle Calme de Swann Périssé Théâtre municipal de Nevers Nevers

Spectacle Calme de Swann Périssé

Swann Périssé, depuis toute petite, n’a jamais été calme. Elle pensait que la sérénité arriverait avec l’âge, mais à 30 ans, elle a dû reconnaître qu’elle avait des problèmes de colère. Au début, elle croyait qu’elle était toute seule. Elle a ensuite demandé aux gens autour d’elle leurs techniques pour gérer leur colère. Les réponses étaient tellement inquiétantes, qu’elle s’est dit qu’il fallait en faire un spectacle.

C’est là qu’elle a réalisé que chez les femmes, la colère est associée à la folie.

Calme, c’est un spectacle hilarant de stand-up qui parle de colère, de randonnée, de sexe, de sextoys, de consentement, de haters, de lavement, de justice, d’écologie, et surtout d’indignation.

