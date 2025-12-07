Spectacle Cam & Léon à la recherche du Père Noël Rue des Pénitents Pierrelatte

Spectacle Cam & Léon à la recherche du Père Noël

Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme

« A la recherche du père Noël” est un véritable voyage à la découverte du monde, une aventure sympathique, instructive et participative qui demandera aux enfants de résoudre des énigmes et d’enquêter comme de vrais petits détectives.

Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

« A la recherche du père Noël? is a real voyage of discovery around the world, a friendly, instructive and participative adventure that will have children solving riddles and investigating like real little detectives.

German :

« Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann? ist eine echte Entdeckungsreise durch die Welt, ein sympathisches, lehrreiches und partizipatives Abenteuer, bei dem die Kinder wie echte Detektive Rätsel lösen und Nachforschungen anstellen müssen.

Italiano :

« A la recherche du père Noël? » è un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo, un’avventura divertente, istruttiva e partecipativa che porterà i bambini a risolvere enigmi e a indagare come veri e propri piccoli detective.

Espanol :

« A la recherche du père Noël? es un auténtico viaje de descubrimiento alrededor del mundo, una aventura divertida, instructiva y participativa que hará que los niños resuelvan enigmas e investiguen como auténticos pequeños detectives.

